Что думают депутаты, главы компаний, члены правительства об увольнении Нефедова и Верланова

ЕП собрала реакции причины и последствия внезапного увольнения глав таможенной и налоговой служб.

Юрий Витренко, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины"

"Максим Нефёдов для многих был ярким представителем "Новой Украины" в украинской власти, которая пришла после Революции достоинства. Он олицетворял важные системные изменения, такие как борьба с коррупцией в госзакупках через прозрачность и автоматизацию. Эти изменения признаны в Украине и в мире как успешные", - написал Витренко.

По его словам, в последнее время он занимался борьбой с коррупцией на таможне через системные изменения. Поэтому его увольнение является неординарным событием и должно быть объяснено обществу и международным партнерам Украины.

"Также это вызывает необходимость провести общую дискуссию о "новой" и "старой" Украине, пути вперед и реванша", - отметил он.

Сергей Марченко, министр финансов Украины

"Кадровые изменения в ДПС и ДМС назрели давно. Я это неоднократно подчеркивал. В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности Таможни и Налоговой.

Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывания на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны уйти".

Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, фракция "Голос"

По его словам после увольнений можно сделать 4 вывода:

власть еще раз показала, что готова сливать честных и порядочных людей из команды. Все как в сериале, использовали на сезон и выбросили.

учитывая, что и кандидатуры Цушко и Любченко еще на вчера были реальными кандидатами на ГТС и ГНС, то погружаться ко дну власть только начинает.

хорошо, что увольняют целыми командами. Как минимум, это показывает, что последний год на верхнем уровне никто не готов был выполнять "указания" или "программу".

разочарован заявлением и объяснением Сергея Марченко. Есть случаи, когда лучше промолчать, чем дать такой ответ.

"Ну и последнее, важное...этот абзац направлен именно на моих коллег-депутатов. Особенно из Коалиции. Особенно кто радуется такому решению....

Выглядит так, что еще немного времени, и следующий кто "потеряет доверие" будет Парламент. И сливать будут вас так же быстро, как и всех других членов команды. Просто в следующей серии", - резюмировал он

Алексей Гончарук, экс-премьер министр

По его мнению, увольнения — это продолжение зачистки антикоррупционеров из правительства.

"Это – очередная ошибка власти и очень плохая новость для бизнес-климата и Украины в целом. Несмотря на огромное сопротивление и постоянные информационные атаки, за достаточно короткий период им удалось показать серьезные результаты в своих сферах", - написал Гончарук.

По его словам, это начало "новой" кадровой политики.

Иван Крулько, член депутатской фракции политической партии "Батькивщина"

Нардеп видит в освобождении результат создания профильной ВСК.

"Как только в парламенте была создана ВСК по расследованию коррупции на таможне, в налоговой и фискальной службах, правительство решило уволить главу Гостаможслужбы Максима Нефедова, председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланов и их заместителей", - отметил Крулько.

Владислав Чечеткин, владелец интернет-магазина Rozetka.ua

"Много лет таможня была кошмаром любого, кто с ней сталкивался. Взятки, откаты, схемы и невозможность работать официально.

По его мнению, за последние несколько лет все стало лучше. "По крайней мере, мы в ROZETKA чувствовали позитивные изменения", - написал он.

"По моему мнению, усилия по разрушению многолетних схем, отстранение кланов, которые "решали вопросы" - были действенными. И в целом Нефедов нес персональную ответственность за действия таможни, а его публичность давала возможность в любой момент обратиться за разъяснением по поводу", - отметил Чечеткин.

Напоминаем:

24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.

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