Что думают депутаты, главы компаний, члены правительства об увольнении Нефедова и Верланова
ЕП собрала реакции причины и последствия внезапного увольнения глав таможенной и налоговой служб.
Юрий Витренко, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины"
"Максим Нефёдов для многих был ярким представителем "Новой Украины" в украинской власти, которая пришла после Революции достоинства. Он олицетворял важные системные изменения, такие как борьба с коррупцией в госзакупках через прозрачность и автоматизацию. Эти изменения признаны в Украине и в мире как успешные", - написал Витренко.
По его словам, в последнее время он занимался борьбой с коррупцией на таможне через системные изменения. Поэтому его увольнение является неординарным событием и должно быть объяснено обществу и международным партнерам Украины.
"Также это вызывает необходимость провести общую дискуссию о "новой" и "старой" Украине, пути вперед и реванша", - отметил он.
Сергей Марченко, министр финансов Украины
"Кадровые изменения в ДПС и ДМС назрели давно. Я это неоднократно подчеркивал. В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности Таможни и Налоговой.
Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывания на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны уйти".
Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, фракция "Голос"
По его словам после увольнений можно сделать 4 вывода:
- власть еще раз показала, что готова сливать честных и порядочных людей из команды. Все как в сериале, использовали на сезон и выбросили.
- учитывая, что и кандидатуры Цушко и Любченко еще на вчера были реальными кандидатами на ГТС и ГНС, то погружаться ко дну власть только начинает.
- хорошо, что увольняют целыми командами. Как минимум, это показывает, что последний год на верхнем уровне никто не готов был выполнять "указания" или "программу".
- разочарован заявлением и объяснением Сергея Марченко. Есть случаи, когда лучше промолчать, чем дать такой ответ.
"Ну и последнее, важное...этот абзац направлен именно на моих коллег-депутатов. Особенно из Коалиции. Особенно кто радуется такому решению....
Выглядит так, что еще немного времени, и следующий кто "потеряет доверие" будет Парламент. И сливать будут вас так же быстро, как и всех других членов команды. Просто в следующей серии", - резюмировал он
Алексей Гончарук, экс-премьер министр
По его мнению, увольнения — это продолжение зачистки антикоррупционеров из правительства.
"Это – очередная ошибка власти и очень плохая новость для бизнес-климата и Украины в целом. Несмотря на огромное сопротивление и постоянные информационные атаки, за достаточно короткий период им удалось показать серьезные результаты в своих сферах", - написал Гончарук.
По его словам, это начало "новой" кадровой политики.
Иван Крулько, член депутатской фракции политической партии "Батькивщина"
Нардеп видит в освобождении результат создания профильной ВСК.
"Как только в парламенте была создана ВСК по расследованию коррупции на таможне, в налоговой и фискальной службах, правительство решило уволить главу Гостаможслужбы Максима Нефедова, председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланов и их заместителей", - отметил Крулько.
Владислав Чечеткин, владелец интернет-магазина Rozetka.ua
"Много лет таможня была кошмаром любого, кто с ней сталкивался. Взятки, откаты, схемы и невозможность работать официально.
По его мнению, за последние несколько лет все стало лучше. "По крайней мере, мы в ROZETKA чувствовали позитивные изменения", - написал он.
"По моему мнению, усилия по разрушению многолетних схем, отстранение кланов, которые "решали вопросы" - были действенными. И в целом Нефедов нес персональную ответственность за действия таможни, а его публичность давала возможность в любой момент обратиться за разъяснением по поводу", - отметил Чечеткин.
Напоминаем:
24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.
В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.
Читайте также: Успеть за 30 секунд: как и почему уволили Нефедова и Верланов и при чем здесь Цушко
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua