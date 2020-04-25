Нефедов: для многих министров наше увольнение было сюрпризом

Экс-глава таможни Максим Нефедов объяснил, что никакой коммуникации ни до, ни после заседания правительства с министром Марченко не было и он шел на заседание Кабмина рассматривать текущие вопросы таможни.

Об этом он рассказал в интервью Лига.Финансы.

"Насколько я понял по выражению лица части министров, для многих наше освобождение - меня, Верланова, всех заместителей - было сюрпризом ... Это, конечно, не трагедия, но жаль, что, вероятно, это означает остановку реформы. Мы старались как могли", - прокомментировал Нефедов. По его словам, вероятно, даже "для команды самого Марченко это стало сюрпризом".

Также бывший главный таможенник страны прокомментировал слова Марченко относительно неспособности выполнять возложенные на него обязанности. "Могу только сказать, что я искренне надеюсь, что это решение для господина Сергея (Марченко. - ЭП) стоило того", - сказал он.

Напоминаем:

24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что обязанности главы Таможни временно будет исполнять Игорь Муратов, а главы Налоговой - Михаил Титарчук.

Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

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