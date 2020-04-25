Нефедов заявил, что увеличился офицальный импорт среди контрабандо-рисковых категорий товаров.

Экс-глава Таможни Максим Нефедов заявил, что по результатам первого квартала был рост официального импорта среди контрабандо-рисковых категорий товаров.

Об этом он рассказал в интервью Лига.Финансы

"Результаты первого квартала, которыми я лично горжусь - абсолютно все контрабандо-рисковые категории продемонстрировали сумасшедший рост. Мы увидели рост официального импорта всех без исключения групп, в которых собственно сосредоточена контрабанда ", - заявил Нефедов.

По его словам среди таких товаров: мобильные телефоны, одежда, обувь, бытовая техника, медицина. Он отметил, что несмотря на то, что в марте уже был карантин, легальный импорт мобильных телефонов вырос на 71%, одежды - на 43%.

"Или мы должны верить, что украинцы за этот квартал стали богаче и стали покупать больше техники и одежды, или, что более вероятно, огромная часть серых и черных потоков была впервые показана в легальном товарообороте. Наверное, это тоже сыграло свою роль в нашем увольнении", - резюмировал экс-глава Таможни.

Напоминаем:

24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что обязанности главы Таможни временно будет исполнять Игорь Муратов, а главы Налоговой - Михаил Титарчук.

Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.