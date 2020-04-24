Суд закрыл дело экс-менеджера Новинского о газовых лицензиях

Харьковский райсуд закрыл уголовное производство в отношении экс-директора ЧАО "Укргазвыдобуток" (входит в структуру "Смарт-холдинга" Вадима Новинского) Вадима Мохова.

Об этом сообщил его адвокат Олег Головков в комментарии агентства "Интерфакс-Украина"

"Суд вынес определение о закрытии уголовного дела в связи с отказом прокурора поддерживать обвинение из-за отсутствия состава преступления", - сказал Головков.

По его словам, в начале января прокурор уточнил обвинение: он отказался от обвинения по ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и добавил обвинение по ст.364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

"После чего я заявил ходатайство о том, что по новой статье они (прокуратура - ред) не могут выдвигать обвинения, поскольку нет соответствующего обращения потерпевшего юрлица. После этого суд объявил о переходе к дебатам и на дебаты прокурор пришел с постановлением об отказе от поддержки обвинения в суде в связи с отсутствием состава преступления",- сказал Головков.

Он отметил, что решение суда вступило в силу.

Напомним:

Компания "Укргазвидобуток" входит в холдинг Smart Energy Вадима Новинского.

В начале декабря военная прокуратура провела обыск в доме одного из руководителей "Смарт-Холдинга". Также об обысках в компании сообщали 25 сентября.

Как сообщалось, в октябре 2017 года директору ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадиму Мохову было объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 240 (незаконная добыча) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

"Установлено, что действие специального разрешения на пользование недрами указанным ЧАО было приостановлено в связи с невыполнением предписания Госгеонедра. Однако предприятие свою деятельность не остановило и продолжило добывать газ и газовый конденсат незаконно. По предварительным данным, эта деятельность нанесла многомиллионные убытки", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В конце ноября 2017 года Укргазвидобуток заявил, что приостанавливает добычу газа из-за остановки действия лицензии. Такое решение было принято по результатам внеплановой проверки, проведенной в сентябре текущего года.

В декабре 2017 года обвинительный акт в отношении Мохова был направлен в Харьковский райсуд.

В марте 2018 года Окружной админсуд Киева постановил, что приказ Государственной службы геологии и недр №474 от 30 октября 2017 года, которым было остановлено действие спецразрешения на пользование недрами Островерховского месторождения (Харьковская обл.), является противоправным и подлежит отмене.