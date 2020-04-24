Минэкономики хочет ограничить экспорт кукурузы, аграрии - против

Украинская зерновая ассоциация не видит предпосылок для определения предельного объема экспорта кукурузы урожая 2019/2020 МГ и подписания соответствующего приложения к меморандуму между Министерством экономики и бизнес-ассоциациями.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

УЗА убеждена, что никаких предпосылок для дефицита кукурузы на внутреннем рынке нет, поэтому определение предельного объема экспорта этой культуры является нецелесообразным. В прошлом году Украина получила рекордный урожай кукурузы — 35.2 млн. т, а в этом году, урожай кукурузы может достичь нового рекорда.

"На сегодня экспорт кукурузы составил около 26 млн. т. и темпы экспорта сокращаются, что свидетельствует об отсутствии особого интереса экспортеров к кукурузе. Кроме этого, ситуация на рынке сложилась такая, что украинская кукуруза дороже ее конкурентов из Аргентины и США почти на $ 25-30 на тонне.

Поэтому УЗА ожидает дальнейшего спада темпов экспорта кукурузы в ближайшее время ине видит предпосылок для дефицита кукурузы на внутреннем рынке", - сообщается в заявлении.

Напомним:

2 апреля Кабинет министров запретил экспортировать гречку на внешние рынки до 1 июля 2020 года.

Производители хлеба и муки констатируют повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%. Для того чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции.

Экономическая правда