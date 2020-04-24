Telegram анонсировал запуск функции видеозвонков

Мессенджер Telegram заявил о планах создать технологию безопасных групповых видеозвонков.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Режим глобальной самоизоляции показал, что мир нуждается в надежных инструментах видеокоммуникации. Сервисы видеозвонков в 2020 году напоминают мессенджеры в 2013: они предлагают или удобство или безопасность.

Наша цель - объединить оба эти качества в одном сервисе. Поэтому в этом году мы сосредоточимся на создании технологии безопасных групповых видеозвонков. Запуск планируется до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

Некоторые из крупнейших мировых компаний не рекомендуют сотрудникам использовать приложение Zoom Video Communications Inc. для видеоконференций через опасения по поводу безопасности.