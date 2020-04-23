В Украине ускорилось падение одного из главных экономических показателей

За январь-март 2020 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом объемы промышленного производства в марте текущего года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%.

"В январе-марте 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года индекс промышленной продукции составил 94,9%", - говорится в сообщении.

В частности, в перерабатывающей промышленности за указанный период производство сократилось на 4,6% по сравнению с январем-мартом 2019 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,3%.

За 1 квартал 2020 года в Украине было добыто 5,85 млн тонн каменного угля (на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 423,6 тыс. тонн сырой нефти (на 2,0% больше), 195,9 тыс. тонн газового конденсата (на 8,5% больше), 4,88 млрд кубометров природного газа (на 3,5% меньше), 12,97 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 3,0% меньше).

Также за три месяца 2020 года было произведено 226,2 тыс. кубометров кирпича керамического (на 12,2% меньше, чем за январь-март 2019 года), 1,62 млн тонн цемента (на 6,3% больше), 5,09 млн тонн чугуна (на 2,1% меньше), 2,54 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 5,1% больше).

Электроэнергии за январь-март 2020 года было произведено на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – 39,23 млрд кВт-часов.

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Напоминаем:

В феврале 2020-го индекс промышленной продукции составил 96,9% - на 1,5% меньше чем в феврале 2019-го.

За январь 2020-го промышленность упала на 5,1%.

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

Экономическая правда