На конец 2020 года уровень инфляции составит 6% — Смолий

В 2020 году инфляция останется в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п. - умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий 23 апреля во время брифинга относительно решений Правления Национального банка по монетарной политике.

По его словам, в марте-апреле инфляция была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантинных мероприятий.

"В прошлом месяце рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%.

Рост цен сдерживали прежде всего три фактора: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов прошлогоднего укрепления гривни, а также увеличение предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабления гривни и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий ", - рассказал Смолий.

По предварительным данным онлайн-мониторинга НБУ, инфляция в апреле также будет оставаться низкой.

"Повышенный спрос на товары первой необходимости и ажиотаж на валютном рынке, вызванный психологическими факторами, достаточно быстро иссякли.

Поэтому цены на большинство продуктов питания и лекарства, которые выросли во время первых недель карантина, в течение последних недель снижались", - добавили в НБУ.

Смолий подчеркнул, что в 2020 году инфляция останется в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

"Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона. Меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса.

Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции на более чем целевой уровень в текущем году", - заявил Смолий.

Напомним:

После снижения на 0,3% в феврале потребительские цены в Украине в марте выросли на 0,8%.

Потребительские цены в феврале 2020 по сравнению с январем снизились на 0,3% - до 2,4%, с начала года - на 0,1%.

Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года - 3,2%.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

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По его словам, инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители.

При этом, в первом квартале 2021 инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем, заявили в НБУ.