Кабмин представит на следующей неделе кредитную программу "Новые деньги" — Шмыгаль

Кабинет министров на следующей неделе представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-брифинге в Закарпатье, передает Интерфакс-Украина.

"Следующий этап - это программа "Новые деньги" для тех людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в бизнесе. Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%.

Также - отсрочка уплаты "тела" кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам", - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готов представить ее на следующей неделе.

Премьер также напомнил, что правительство переформатировал кредитную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и микробизнеса.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует создать около 500 тысяч рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетных сферах с зарплатами 6-8 тысяч гривень, которые позволят продержаться на карантине.

Ранее Кабинет министров анонсировал "кредитные каникулы" для малого и микробизнеса, предусматривающие предоставление кредитов под 0%, со сроком погашения тела кредита через год, основное условие для предпринимателей - сохранение не менее 80% рабочих мест.