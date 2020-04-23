Фармацевтика растет, строительство падает: какие компании появились и исчезли на карантине

За последний месяц (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) новосозданных компаний связанных с производством фармацевтики стало больше на 600%, компаний по производству парфюмерно-косметических средств - на 100%. Чаще всего на карантине закрывались компании оптовой торговли, строительства и торговли зерном и кормами для животных.

Об этом сообщают аналитики системы для проверки контрагентов YouControl.

Лидерами по количеству созданных юрлиц стали компании, основной вид деятельности которых:

производство фармацевтических препаратов (увеличилась на 600%, + 6 компаний)

производство парфюмерно-косметических средств (на 100% + 6 компаний)

добычи минерального сырья для химической промышленности и производство минеральных удобрений (на 100%, +4 компании).

По данным YouControl, численность компаний по производству фармацевтической продукции в 2020 году росла быстрее, а количество новых фармоптовикив осталась практически неизменной.

В тоже время чаще всего за последний месяц закрывались фирмы в таких сферах деятельности:

неспециализированная оптовая торговля (-317 компаний)

организация строительства зданий и строительство жилых и нежилых зданий (-60 и -149 компаний соответственно)

оптовая торговля зерном, необработанным табаком и семенами и кормами для животных (-187 компаний).

Гендиректор аналитической компании Pro-Consulting Александр Соколов, доказывает, что именно за счет реализации медицинских изделий растет рынок, так как розничную продажу препаратов контролируют три крупных оператора, а производство лекарств это сложный бизнес с высоким барьером входа.

"Сейчас все компании, которые могли появиться за период карантина, являются мелкими ситуативными продавцами, преимущественно медицинских изделий", - считает он.

Области, по которым, кажется, нанесено "смертельный удар", выживут и будут еще хорошо себя чувствовать, уверен исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

В первую очередь это касается оффлайн-торговли и классического общественного питания. "Большое количество категорий товаров дальше будет удобнее выбирать оффлайн, а кафе и рестораны дальше будут удовлетворять большие потребности, чем просто закинуть в себя горячую пищу", - говорит он.

Онлайн-торговля продолжит расти и после окончания карантина. Это Вышлинский объясняет тем, что многие ритейлеры наконец наладят омниканальность и многие потребители впервые попробуют онлайн-заказ и им это понравится.

Напомним:

За последний месяц темпы создания компаний за исследуемый период снизились на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в некоторые дни происходило до 50 закрытий бизнеса.

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Экономическая правда