Деловая активность снижается: за месяц появилось вдвое меньше новых компаний

За последний месяц темпы создания компаний за исследуемый период снизились на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в некоторые дни происходило до 50 закрытий бизнеса.

Об этом сообщают аналитики системы для проверки контрагентов YouControl.

"Если в 2019 году информация в ЕГР свидетельствовала о появлении 5452 новые компании, то сейчас можно насчитать лишь 2471 фирму. В некоторые дни происходило до 50 закрытий бизнеса. И это более весомый удар по будущему развитию экономики страны, чем даже процесс закрытия старых бизнесов", - сообщают аналитики.

Напомним:

Кабмин на заседании 22 апреля принял решение по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для ФЛП, имеющим детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные.

Читайте также: Десять американских и украинских компаний, которые "поднимаются" на карантине

Экономическая правда