Деловая активность снижается: за месяц появилось вдвое меньше новых компаний
За последний месяц темпы создания компаний за исследуемый период снизились на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в некоторые дни происходило до 50 закрытий бизнеса.
Об этом сообщают аналитики системы для проверки контрагентов YouControl.
"Если в 2019 году информация в ЕГР свидетельствовала о появлении 5452 новые компании, то сейчас можно насчитать лишь 2471 фирму. В некоторые дни происходило до 50 закрытий бизнеса. И это более весомый удар по будущему развитию экономики страны, чем даже процесс закрытия старых бизнесов", - сообщают аналитики.
Напомним:
Кабмин на заседании 22 апреля принял решение по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для ФЛП, имеющим детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные.
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Экономическая правда
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