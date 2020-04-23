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Деловая активность снижается: за месяц появилось вдвое меньше новых компаний

Четверг, 23 апреля 2020, 11:22
 

За последний месяц темпы создания компаний за исследуемый период снизились на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в некоторые дни происходило до 50 закрытий бизнеса.

Об этом сообщают аналитики системы для проверки контрагентов YouControl.

"Если в 2019 году информация в ЕГР свидетельствовала о появлении 5452 новые компании, то сейчас можно насчитать лишь 2471 фирму. В некоторые дни происходило до 50 закрытий бизнеса. И это более весомый удар по будущему развитию экономики страны, чем даже процесс закрытия старых бизнесов", - сообщают аналитики.

 

Напомним:

Кабмин на заседании 22 апреля принял решение по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для ФЛП, имеющим детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные.

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Экономическая правда

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ФЛП бизнес компании

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