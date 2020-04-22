Кабмин на время карантина утвердил дополнительные соцгарантии для ФЛП и малообеспеченных семей

Кабмин на заседании 22 апреля принял решение по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для ФЛП, имеющим детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Мы усиливаем социальные гарантии для семей, нуждающихся в социальной поддержке в период карантина", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

В частности, Кабмин ввел выплату пособия на детей физлицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платили ЕСВ, на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

"Такую помощь получит около 300 тісяч семей. Она будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен)", - говорится в сообщении.

"Также изменен подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права на государственную социальную помощь малообеспеченным семьям для лиц, которые во время карантина стали безработными: в доход не будет учитываться полученная заработная плата, а лишь пособие по безработице", - пояснили в правительстве.

Отмечается, что этой поддержкой будет охвачено около 100 000 граждан.

Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 гривен.

Экономическая правда