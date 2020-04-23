Межбанковский день: НБУ пополнил резервы, гривня укрепилась

22 апреля на межбанковском рынке гривня с утренних котировок к доллару 27,09-27,12 укрепилась до 26,99-27,02 к концу торгов, Национальный банк выкупил 28-40 миллионов долларов по 27 гривень через Matching.

Главными игроками на валютных торгах были крупные клиенты, но в отличие от вторника - Нацбанк выходил с интервенцией по выкупу доллара во второй половине дня и пополнял резервы по цене 27 гривень за доллар.

Именно этим регулятор и удержал курс от проседания ниже.

Как сообщает Finance.ua драйверами поведения рынка были: 1) необходимость завершения налоговых платежей клиентов, которые опоздали с расчетами с государством 2) текущая хозяйственная деятельность предприятий.

Продавцы ожидали регулятора на межбанке еще в первой половине дня, но он выжидал проседания котировок до уровня в 27 гривен и только тогда решил принять участие в выкупе излишков доллара. Это остановило проседание котировок и до 15 часов они замерли на уровне 27,00/27,02.

После этого курс на единичных сделках немного просел при покупке - до 26,995/27,025 гривен уже до завершения сессии.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 апреля на уровне 27,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро (на 22 апреля - 29,35 гривни).

Экономическая правда