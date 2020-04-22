За первый квартал года Украина нарастила импорт гречки в 6,5 раза – таможня
В первом квартале 2020 года Украина импортировала гречки на 115 миллионов гривень (4,6 млн долл.), что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
"При этом экспорт гречки существенно уменьшился, из чего можно сделать вывод, что ее хватит на всех.... В ближайшее время добавим (к новому интерактивному порталу таможни - ЭП) количественные показатели, такие как вес, длина, объем и тому подобное. На примере гречки: ее импорт можно будет отслеживать еще и в килограммах/тоннах", - сообщают в ДМС.
Напомним:
Государственная таможенная служба открыла статистические данные по товарообороту: отныне объемы импорта и экспорта Украины с любой страной и по любому товару доступны на онлайн-портале.
2 апреля Кабинет министров запретил экспортировать гречку на внешние рынки до 1 июля 2020 года.
Экономическая правда
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