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За первый квартал года Украина нарастила импорт гречки в 6,5 раза – таможня

Среда, 22 апреля 2020, 16:59
 

В первом квартале 2020 года Украина импортировала гречки на 115 миллионов гривень (4,6 млн долл.), что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

"При этом экспорт гречки существенно уменьшился, из чего можно сделать вывод, что ее хватит на всех.... В ближайшее время добавим (к новому интерактивному порталу таможни - ЭП) количественные показатели, такие как вес, длина, объем и тому подобное. На примере гречки: ее импорт можно будет отслеживать еще и в килограммах/тоннах", - сообщают в ДМС.

Напомним:

Государственная таможенная служба открыла статистические данные по товарообороту: отныне объемы импорта и экспорта Украины с любой страной и по любому товару доступны на онлайн-портале.

2 апреля Кабинет министров запретил экспортировать гречку на внешние рынки до 1 июля 2020 года.

Экономическая правда

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гречка импорт таможня

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