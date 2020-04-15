Таможня открыла данные с импортом и экспортом Украины по всем товарам

Государственная таможенная служба открыла статистические данные по товарообороту: отныне объемы импорта и экспорта Украины с любой страной и по любому товару доступны на онлайн-портале.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гостаможслужба запустила в тестовую эксплуатацию 9 новых разделов интерактивного портала аналитики.

На портале можно найти данные про:

товарооборот за 2018 год - I квартал 2020 с последующим обновлением: импорт, экспорт, сальдо;

объемы налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров с любой страной;

поступления в госбюджет от таможни в разрезе: пошлина, акциз, НДС;

налоговая нагрузка на $1 по каждой позиции товаров (до 4-го знака кода УКТ ВЭД)

какие товары Украина импортирует и экспортирует в разрезе: регион, страна, страна-происхождения, таможня

рейтинги в виде ТОП-5 позиций товаров, которые Украина больше/меньше экспортирует/импортирует или ТОП-5 позиций товаров, по которым есть наибольшее отрицательное/положительное торговое сальдо;

ТОП-5 стран, которые оплатили наибольшую/наименьшую пошлину при импорте товаров в Украину и тому подобное;

таможенную стоимость единицы товара (минимальная, средняя и максимальная) например автомобиля, ввезенного из любой страны, поступления от импорта за единицу товара и тому подобное.

"Применяя различные фильтры, можно узнать много интересных данных. Для этого мы записали 13-минутную видеоинструкцию, которая научит вас пользоваться интерактивным порталом аналитики таможни.

Подробные видеообзоры к каждому из 9-ти разделов мы запишем вскоре. В ближайшей перспективе откроем данные по товарам до 10-го знака кода УКТ ВЭД (сейчас до 4-го знака), и добавим возможность просматривать показатели в гривне (пока только в долларах США)", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве предупреждают, что из-за высокого интереса к данным и вероятного большого количества одновременных заходов на сайт, возможны временные проблемы с доступом к сервису.

Напомним:

Государственная таможенная служба подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска - закрытые и открытые, согласно распоряжению Кабмина по предотвращению распространению коронавируса.

Экономическая правда