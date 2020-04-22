Количество подписчиков Netflix рекордно выросло из-за самоизоляции

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix увеличил число платных пользователей в мире в первом квартале на рекордную величину - 15,77 миллиона, что обусловлено огромным числом людей, вынужденных оставаться дома.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Компания с легкостью превзошла предыдущий максимальный прирост на 9,6 млн подписчиков, зафиксированный в январе-марте 2019 года.

При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в минувшем квартале всего на 8,22 млн, свидетельствуют данные FactSet. Сама Netflix ожидала роста на 7 млн, когда давала прогноз три месяца назад.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте увеличилась более чем вдвое - до 709 млн долл, или 1,57 долл в расчете на акцию, по сравнению с 344 млн долл, или 0,76 долл на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка повысилась до 5,77 млрд долл против 4,52 млрд долл годом ранее.

Средний прогноз экспертов предполагал прибыль на уровне 1,64 долл на акцию при выручке в 5,75 млрд долл.

Netflix опубликовала квартальную отчетность после окончания основных торгов во вторник. На электронных торгах сразу после ее выхода акции подскочили в цене более чем на 9%.

Во время пандемии коронавируса COVID-19 бумаги компании продемонстрировали нечто большее, чем просто устойчивость. По итогам торгов в понедельник котировки достигли исторического максимума в 437,49 долл.

"В течение первых двух месяцев квартала рост количества наших подписчиков был таким же, как и в предыдущие два года, в том числе в США и Канаде, - сообщила Netflix. - Затем начиная с марта, когда во многих странах были введены режимы самоизоляции, гораздо больше домохозяйств присоединились к Netflix, чтобы насладиться развлечениями".

При этом руководство компании понимает, что быстрый рост числа пользователей вряд ли продолжится.

"Надеемся, что прогресс в борьбе с коронавирусом позволит правительствам вскоре отменить домашнюю изоляцию, - отмечается в сообщении Netflix. - Когда это произойдет, мы ожидаем, что число просмотр и темпы роста ослабнут. Наш внутренний прогноз на второй квартал - 7,5 млн новых платных подписчиков в мире".

В первом квартале количество клиентов сервиса в США и Канаде увеличилось на 2,3 млн (годом ранее - на 1,9 млн). При этом в Европе и на Ближнем Востоке показатель повысился почти на 7 млн, в Латинской Америке - на 2,9 млн и в Азии - на 3,6 млн.

Капитализация Netflix за последние 12 месяцев выросла на 13,6% (с начала текущего года - на треть), в то время как фондовый индекс S&P 500 упал на 6,7% за этот период.

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