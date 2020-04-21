McDonald's планирует постепенно открывать залы своих заведений в США

McDonald's со следующей недели начнет постепенно открывать залы своих точек в США на фоне отмены ограничений в некоторых штатах, введенных из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Глава американского подразделения McDonald's Джо Эрлингер заявил, что компания примет меры социального дистанцирования в ресторанах, которые в большинстве своем работают в формате drive-through и предлагают еду на вынос.

"Мы будем действовать медленно и осмотрительно", - сказал Эрлингер.

Владельцы франшизы McDonald's, которым принадлежит порядка 95% ресторанов сети в США, будут сотрудничать с компанией и местными властями при разработке планов открытия залов для посетителей, сообщила Вики Чэнселлор, управляющая заведениями McDonald's в Атланте, штат Джорджия.

Губернатор штата Джорджия республиканец Брайан Кемп ранее заявил, что планирует уже на этой неделе начинать отмену ограничений на экономическую деятельность, введенных в связи с распространением коронавируса.

Действия Кемпа совпадают с первой фазой выдвинутого президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе плана "открытия Америки". Он предусматривает 14-дневное снижение числа случаев COVID-19. В Джорджии в понедельник спад наблюдался шестой день подряд.

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Напомним:

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская экономика оправится от пандемии коронавируса через несколько месяцев.

Министерство финансов США собирает заявки от малого бизнеса для выплаты более 1,8 миллиарда долларов по новой программе защиты оплаты труда.

Сенат США принял законопроект о выделении $ 2,2 триллиона для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.