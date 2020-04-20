Американская экономика восстановится через несколько месяцев — Минфин США

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская экономика оправится от пандемии коронавируса через несколько месяцев.

Об этом он сказал в воскресенье в эфире канала CNN, передает "Голос Америки".

На вопрос ведущего, когда экономике удастся вернуться к "сильныv показателям", которые были в начале пандемии, глава Минфина США ответил:

"Я думаю, на это уйдет несколько месяцев, я однозначно не думаю, что это будут годы".

По его словам, восстановлению экономики будут способствовать увеличение количества тестов и разработка лекарств.

Мнучин добавил, что на Соединенные Штаты "ожидают невероятные прорывы" по тестированию и лекарствам, а на разработку вакцины пойдет "чуть больше времени".

При этом, он ожидает большой скачок экономики, когда люди будут чувствовать себя более комфортно из-за открытия бизнесов.

Напомним:

Министерство финансов США собирает заявки от малого бизнеса для выплаты более 1,8 миллиарда долларов по новой программе защиты оплаты труда.

Сенат США принял законопроект о выделении $ 2,2 триллиона для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.

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