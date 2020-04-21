Visa представила обновленную программу для безопасности онлайн-транзакций

Компания Visa представила обновленную программу Visa Secure, которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новый протокол доступен на рынке Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Visа Secure предлагает правила и политики, которых должны придерживаться торгово-сервисные предприятия (ТСП) и банки-эмитенты, чтобы провести аутентификацию транзакций во время онлайн-покупок и верифицировать владельца карточки до авторизации платежа", - говорится в сообщении.

С помощью обновленного протокола владелец карты может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карту, при осуществлении платежей в интернет-магазине или в момент проведения транзакции без предъявления физической карты.

"Торгово-сервисным предприятиям и банкам Visa Secure помогает лучше выявлять и предотвращать попытки мошенничества за счет более чем 10-кратного увеличения объема данных, которые становятся доступны эмитентам для эффективного анализа рисков и принятия решений.

Покупатели получают возможность более удобным и безопасным способом производить оплату с использованием различных каналов", - добавили в Visa.

Напомним:

Компания Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация владельца карточки, для Украины этот лимит увеличен до 1500 гривен.

Экономическая правда