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Visa збільшила ліміт для безконтактних платежів без введення ПІН-коду 

Понеділок, 13 квітня 2020, 16:20
 

Компанія Visa оголосила про збільшення лімітів для безконтактних транзакцій, при проведенні яких не потрібна автентифікація власника картки, для України цей ліміт збільшений до 1500 гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Цей крок дозволить покупцям оплачувати покупки в один дотик, використовуючи безконтактну платіжну карту. Новий платіжний ліміт без введення ПІН-коду на 50% вищий за попередній, який становив 1000 гривень, що робить щоденні транзакції більш зручними для користувачів України", - йдеться у повідомленні.

"У безконтактних платежах споживачі насамперед цінують швидкість, зручність і простоту. Понад 52% транзакцій в Україні вже відбуваються з використанням безконтактних платіжних інструментів, і останнім часом затребуваність безконтактних платежів зросла", - заявила старший віце-президент Visa в країнах СНД і Південно-Східної Європи Віра Платонова.

"Під час безконтактних оплат смартфоном і смарт-годинниками з цифровими картами Visa введення ПІН-коду не вимагається для транзакцій на будь-яку суму", - додали у Visa.

Економічна правда

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