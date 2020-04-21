В законе снова изменили текст об арендной плате для бизнеса: почему это не "зрада" – юрист

В опубликованном законе о Госбюджете-2020 снова изменили текст об освобождении от уплаты аренды для предпринимателей, которые из-за карантина не могут пользоваться имуществом.

Об этом сообщают юристы компании Sayenko Kharenko.

В новом тексте закона (пункт 14) нет строки о том, что на время карантина для бизнеса "плата за пользование недвижимым имуществом (его частью) подлежит уменьшению по требованию арендатора", однако отмечается, что меры, которые проводятся в рамках карантина, являются обстоятельствами за которые арендатор не отвечает (в соответствии с Хозяйственным и Гражданским кодексами), а значит имеет право на "льготы" - уменьшение или освобождение от арендной платы.

"Арендатор в зависимости от конкретных обстоятельств может ссылаться на эти обстоятельства (за которые арендатор не отвечает - ЭП) или для уменьшения арендной платы, либо для освобождения от арендной платы в соответствии с общими нормами законодательства.

Вместе с тем закон подчеркивает конкретные виды мероприятий, которые он прямо признает такими обстоятельствами:

1) меры, запрещающие определенные виды хозяйственной деятельности с использованием арендованного имущества, или

2) меры, запрещающие доступ к такому имуществу третьих лиц.

Этот подход можно сравнить с тем, что в самом начале карантина было сделано с перечнем форс-мажорных обстоятельств. Тогда к определенному законом перечню форс-мажорных обстоятельств был добавлен карантин", - сообщают в Sayenko Kharenko.

Согласно закону размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный (пропорционально арендуемой площади) объем расходов, которые арендодатель осуществил или должен будет осуществить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг.

Указанные расходы возлагаются на нанимателя в качестве платы за пользование имуществом за соответствующий период пропорционально площади недвижимого имущества, которую он нанимает согласно договору, если договором не предусмотрена обязанность нанимателя самостоятельно уплатить эти расходы полностью или частично.

Данная норма не распространяется на субъектов хозяйствования, которые на протяжении действия карантина фактически осуществляли деятельность с использованием этого имущества в своей хозяйственной деятельности в полном объеме, а также на договоры найма имущества, принадлежащего территориальной общине.

Напомним:

Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект № 3279-д который, в частности, изменяет условия арендной платы для бизнеса, юристы объясняли, что теперь изменится для предпринимателей.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает определенные антикризисные послабления для бизнеса, населения и местных общин, в частности, урегулирование вопроса аренды.

В проекте антикризисного закона, который был опубликован на сайте Верховной рады, соответствующая норма звучала так:

"С момента установления карантина, введенного постановлением Кабмина ... от 11 марта 2020 №211, и до его завершения в установленном законом порядке наниматель освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии с частью шестой статьи 762 настоящего Кодекса (Гражданского кодекса. - ЭП)

Однако, неожиданно для всех, подписанная президентом и опубликованая редакция соответствующего закона изменила формулировку с "освобождается" на "может быть освобожден".

Как пояснил ЭП старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Энхбаяр, в таком случае освобождение не является обязательным, а лишь возможным.

По его словам, закон фактически отдает на усмотрение сторон урегулирование вопроса и оставляет неопределенность в отношении офисных помещений.

Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха пояснил, что при старой формулировке "оставался риск случайно освободить от платы за аренду всю страну и любое имущество. То есть, не только малых и средних арендаторов, но и нанимателей: государственного имущества, коммунального имущества, земельных паев, жилых помещений, движимого имущества (автомобили и т.п.) и любого другого имущества".

Читайте подробнее в материале: Как отменить плату за аренду на карантине: будет непросто, но шансы есть

Арендная плата на карантине: почему "может быть освобожден" лучше, чем "освобождается"

Экономическая правда