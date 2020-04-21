Регистрация новых ФЛП уменьшилась в три раза – Опендатабот
До карантина еженедельно регистрировалось более 5 тысяч новых физлиц-предпринимателей, сейчас еженедельно регистрируются только 1,5 тысячи.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
"Новые компании регистрируются тоже втрое меньше. Если до карантина регистрировалось примерно 1,5 тысячи компаний еженедельно, то за последнюю неделю зарегистрировалось только 495", - говорится в сообщении.
Напомним:
Кабмин разрабатывает механизм выплаты одному из родителей пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума - такую помощь предлагают предоставлять ФОПам, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.
Правительство разрешило физическим лицам-предпринимателям во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведения должно было начаться после установления карантина.
Читайте также: "Карантинные льготы" для бизнеса 2.0: об уплате ЕСВ, других налогов, проверках и штрафах
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua