Все разделы
Укр / Рус

Регистрация новых ФЛП уменьшилась в три раза – Опендатабот

Вторник, 21 апреля 2020, 13:58
 

До карантина еженедельно регистрировалось более 5 тысяч новых физлиц-предпринимателей, сейчас еженедельно регистрируются только 1,5 тысячи.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

"Новые компании регистрируются тоже втрое меньше. Если до карантина регистрировалось примерно 1,5 тысячи компаний еженедельно, то за последнюю неделю зарегистрировалось только 495", - говорится в сообщении.

 
 

Напомним:

Кабмин разрабатывает механизм выплаты одному из родителей пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума - такую ​​помощь предлагают предоставлять ФОПам, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

Правительство разрешило физическим лицам-предпринимателям во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведения должно было начаться после установления карантина.

Читайте также: "Карантинные льготы" для бизнеса 2.0: об уплате ЕСВ, других налогов, проверках и штрафах

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ФЛП бизнес компании

powered by lun.ua
Материалы по теме
За месяц регистрация новых ФЛП уменьшилась почти в три раза 13 апреля 2020, 15:20
ФОПам, которые приостановили свой бизнес из-за карантина, будут выплачивать пособие на детей — министр 10 апреля 2020, 11:54
Сколько стоит пакет "карантинной" господдержки и какие потери малого бизнеса 10 апреля 2020, 09:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!