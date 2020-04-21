Бесплатные поездки для медиков и закупка оборудования: как бизнес помогает бороться с COVID-19

Украинские компании продолжают выделять средства на борьбу с коронавирусом.

В частности, компания Ciklum - партнер БФ "Таблеточки" - выделила на борьбу с COVID-19 и детским раком 2,5 млн грн, сообщает пресс-служба благотворительного фонда.

Отмечается, что 1,5 млн грн из этой суммы направят на закупку средств индивидуальной защиты, медицинские средства и лекарства для подопечных фонда - онкобольных детей и медиков.

Еще 1 млн грн пойдет на обеспечение медицинского персонала безопасной транспортировкой в и из больниц в рамках проекта "Врачи на работе".

"Медики будут иметь 5000 бесплатных поездок на работу и ни один из них не опоздает к своим пациентам", - говорится в сообщении.

В то же время компания "Байер" в Украине предоставляет для противодействия коронавирусу 1 млн грн, сообщили в пресс-службе.

"Средства направлены на закупку важнейшего медицинского оборудования для Бердичевской городской больницы и Попельнянской больницы в Житомирской области.

Помощь в виде пульсоксиметров, инфузоматов, мониторов пациентов, дефибриллятора, электрокардиографов будет доставлена ​​в медицинские учреждения для поддержки врачей и пациентов, которые оказались под угрозой вируса", - говорится в сообщении.

Кроме этого, "Байер" направила поддержку в размере 3 млн евро в страны, которые пострадали больше всего - регион Ломбардии в Италии, Испания и Франция, 1,5 млн евро - в Китай.

"Помощь в виде необходимых медикаментов предоставили для Германии, Китая и США, среди них более 8 млн таблеток резохина. На разных производственных участках в исследовательских лабораториях "Байер" в Германии задействованы более 40 устройств для диагностики вирусной инфекции, которые позволяют осуществлять до 1000 дополнительных тестов на COVID-19 в день", - добавили в пресс-службе.

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Экономическая правда