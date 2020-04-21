Глава МВФ: Из-за коронавируса уровень жизни упадет в 170 странах

Развивающиеся страны могут сильнее всего пострадать от коронавируса в экономическом плане, МВФ готов им помочь.

Об этом написала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в блоге на сайте организации.

Георгиева заявила, что МВФ, располагающий кредитным потенциалом в размере 1 трлн долларов, уже одобрил чрезвычайное финансирование для 21 из 103 стран, которые обратились с просьбой о помощи, и подготовил для этого различные инструменты.

"Страны, которые сейчас больше всего пострадали от пандемии, не обязательно являются странами, которые пострадают в наибольшей степени с экономической точки зрения. Я больше всего беспокоюсь о странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах",- написала она.

"Что меня очень беспокоит, так это большой отток капитала с развивающихся рынков. Около 100 миллиардов долларов "улетели" из-за опасений, связанных с неопределенностью этого кризиса, и отправились туда, где безопаснее. Мы хотим, чтобы этот процесс был обращен вспять", - сказала она.

Она сказала, что фискальный ответ на пандемию в 193 странах составил 8 трлн долларов, в то время как центральные банки поддерживали ликвидность еще на 6 трлн долларов.

По ее словам, этих мер должно быть достаточно, если кризис будет продолжаться месяцами, но потребуется больше, если он будет продолжаться дольше.

Георгиева также заявила, что пандемия вызвала глобальный кризис, который вынудил 170 экономик сокращаться.

Георгиева подчеркнула, что первой целью правительств должно быть укрепление их систем здравоохранения для защиты жизни и принятия мер по предотвращению массовых банкротств и длительных очередей за пособием по безработице, но не следует прибегать к протекционизму на этапе восстановления.

Напоминаем:

14 апреля в МВФ заявили, что прогнозируют падение мировой экономики в 2020 году на 3%.

27 марта Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.

Экономическая правда