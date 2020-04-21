Как отреагировали рынки акций на отрицательные цены на нефть

Фондовый рынок США завершил торги 20 апреля снижением на фоне падения майских фьючерсов на нефть марки WTI до отрицательных значений.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 2,44% и остановился на отметке 23 650,44 пункта. Индекс S&P 500 потерял 1,79% и оказался на отметке 2 823,16 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 1,03%, до 8 560,73 пункта.

Стоимость нефти марки WTI впервые в истории США достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей.

К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 по киевскому времени) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на 35,97 доллара (196,88%), до минус 17,7 доллара.

Стоимость июньских фьючерсов при этом оставалась на уровне 20 долларов за баррель.

Подробнее читайте в статье: Минус 37 долларов за баррель: что происходит с рынком нефти

Экономическая правда