Быстрое восстановление немецкой экономики маловероятно — Бундесбанк

Экономика ФРГ находится в тяжелой рецессии, а восстановление вряд ли будет быстрым, поскольку много ограничений, связанных с коронавирусом, могут оставаться в силе в течение длительного периода.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, передает Reuters.

"Существенные ограничения, вероятно, останутся до тех пор, пока не будет доступно такое медицинское решение, как вакцинация.

По этой причине быстрое и сильное экономическое восстановление пока маловероятно", - говорится в сообщении.

В то же время МВФ ожидает, что экономика ФРГ в 2020 году сократится на 7,5%.

В Бундесбанке признают, что экономика в 1 квартале 2020 года ощутила негативное влияние, но прогнозируется, что 2 квартал буще еще хуже на фоне сильного падения производства автомобилей и потребления домохозяйств.

Напомним:

Без помощи государства в Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями.

Как сообщалось, с понедельника в Германии начнут ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией.