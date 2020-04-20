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В Германии каждому третьему отелю и ресторану грозит банкротство

Понедельник, 20 апреля 2020, 10:00
 

Без помощи государства в Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild am Sonntag, об этом заявила Немецкая ассоциация отелей и ресторанов.

Федеральное правительство и земли ослабляют ограничения в условиях коронавирусного кризиса. Многие магазины площадью до 800 квадратных метров начнут открываться с понедельника при условии соблюдения строгих требований.

Однако ослабления не касаются гостиниц, ресторанов, баров и других заведений общественного питания. Без дополнительной помощи в этом секторе может произойти огромная волна банкротств. Как предупреждает отраслевая ассоциация Dehoga, 70 000 гостиниц и ресторанов могут обанкротиться.

Около 223 000 компаний из этой отрасли уже потеряли около десяти миллиардов евро доходов.

Поэтому ассоциация призывает к ответственному открытию отелей, ресторанов и кафе, снижения НДС до 7 процентов и создания государственного фонда спасения с прямой помощью для бизнеса.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.

Как сообщалось, с понедельника в Германии начнут ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией.

Европейская правда

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Германия отели банкротство

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