Экспорт Японии в марте упал почти на 12%

Японский экспорт в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса упал на 11,7% в годовом измерении - это наибольшее сокращение с июля 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время эксперты, опрошенные агентством, ожидали снижения экспорта на 10,1%. При этом в феврале экспорт упал лишь на 1%.

Снижение показателей в марте объясняется негативным влиянием закрытия границ на экспортные цепочки Японии.

Экспорт Японии в Китай (основной торговый партнер) упал на 8,7%, в США - на 16,5%, в страны ЕС - на 11,1%.

Импорт в марте 2020 года снизился на 5% (против 13,9% в феврале). Сальдо торгового баланса - 4,9 млрд иен (45,47 млн долларов).

Отмечается, что в Японии зарегистрировано более 11 тысяч заражений коронавирусом и более 200 смертей.

"После вспышки заболеваний на прошлой неделе японское правительство расширило чрезвычайное состояние на всю страну, что дало властям больше возможностей заставить людей оставаться дома", - пишет Reuters.

Напомним:

Правительство Японии выделит почти 1 триллион долларов на поддержку экономики.