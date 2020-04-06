Коронавирус: правительство Японии выделит почти 1 триллион долларов на поддержку экономики

Япония планирует во вторник, 7 апреля, ввести в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, а правительство готовит программу стимулов в поддержку экономики на 990 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

"Япония не будет и не должна принимать такие меры, как другие страны. Поезда будут курсировать, а супермаркеты будут открыты. Чрезвычайное положение позволит нам усилить нынешние шаги для предотвращения распространения вируса", - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Отмечается, что чрезвычайное положение, которое продлится не менее месяца, даст губернаторам возможность призвать людей оставаться дома, а компании - закрыть офисы и перевести сотрудников на удаленную работу.

В частности, компания Canon Inc. уже объявила, что закроет штаб-квартиру в Токио на 10 дней.

С общей суммы поддержки экономики в 990 млрд долларов 55 млрд долларов выделят на прямые денежные выплаты гражданам страны. А 238 млрд долларов потратят для того, чтобы отсрочить налоговые платежи для бизнеса.

Количество инфицированных в Японии превысило 4000 человек, 93 больных умерли.

Экономическая правда