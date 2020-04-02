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СБУ отменила тендер на покупку новых авто почти на 25 миллионов 

Четверг, 2 апреля 2020, 15:55
 

Из-за сокращения расходов Служба безопасности отменила тендер на 33 автомобиля Toyota Corolla и 8 авто Volkswagen T6 Kombi ожидаемой стоимостью в 24,57 миллиона гривен.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Prozorro.

В тендерной документации среди пожеланий правоохранителей к автомобилям Toyota отмечалось: мультиинформационный дисплей на панели приборов, кондиционер с обдувом 2-го ряда сидений и серый цвет.

Среди пожеланий к микроавтобусам Volkswagen: заднее окно с обогревом и стеклоочистителем, кондиционер не хуже "Climatic", белый цвет и год выпуска 2019-2020.

Отмечается, что причиной отмены торгов является "сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг".

Напомним:

Национальная полиция отменила ранее объявленный тендер на закупку 631 различных автомобилей на общую сумму 275,9 миллионов гривень.

Официальная причина отмены: "не представление для участия в торгах ни тендерного предложения".

Экономическая правда

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СБУ тендер

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