Все разделы
Укр / Рус

После огласки Нацполиция отменила закупку 631 автомобилей на почти 300 миллионов

Вторник, 24 марта 2020, 15:44
 

Национальная полиция отменила ранее объявленный тендер на закупку 631 различных автомобилей на общую сумму 275,9 миллионов гривень.
Тендер СБУ на закупку 33 автомобилей Toyota Corolla и 8 Volkswagen T6 Kombi ожидаемой стоимостью 24,5 миллиона гривен все еще продолжается.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский в Facebook.

"Спасибо всем, кто присоединился к публичному осуждению и огласки этого кейса.Официальная причина отмены: "не представление для участия в торгах ни тендерного предложения", - пишет он.

Сообщается, что сокращенную процедуру полиция обосновала "для нужд обороны".

"Считаем, что в сложившихся условиях, распорядители бюджетных средств должны пересмотреть свои планы закупок. И подобные тендеры отложить до лучших времен, когда будут сняты ограничительные мероприятия в государстве в связи с распространением коронавируса ", - резюмирует Каневский.

Напоминаем, ранее StateWatch опубликовал информацию о планах полиции потратить треть миллиарда гривен во время карантина на комфортные кроссоверы и другие авто.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

тендер

powered by lun.ua
Материалы по теме
Поединок Prozorro с коррупцией 23 марта 2020, 09:19
Сразу 4 компании пожаловались на требования "Укравтодора" по тендерам на 600 миллионов 11 марта 2020, 16:27
Закупки лекарств: как мутируют на рынке медикаментов "дерибанщики"-монополисты 4 марта 2020, 17:08
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!