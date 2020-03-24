После огласки Нацполиция отменила закупку 631 автомобилей на почти 300 миллионов
Национальная полиция отменила ранее объявленный тендер на закупку 631 различных автомобилей на общую сумму 275,9 миллионов гривень.
Тендер СБУ на закупку 33 автомобилей Toyota Corolla и 8 Volkswagen T6 Kombi ожидаемой стоимостью 24,5 миллиона гривен все еще продолжается.
Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский в Facebook.
"Спасибо всем, кто присоединился к публичному осуждению и огласки этого кейса.Официальная причина отмены: "не представление для участия в торгах ни тендерного предложения", - пишет он.
Сообщается, что сокращенную процедуру полиция обосновала "для нужд обороны".
"Считаем, что в сложившихся условиях, распорядители бюджетных средств должны пересмотреть свои планы закупок. И подобные тендеры отложить до лучших времен, когда будут сняты ограничительные мероприятия в государстве в связи с распространением коронавируса ", - резюмирует Каневский.
Напоминаем, ранее StateWatch опубликовал информацию о планах полиции потратить треть миллиарда гривен во время карантина на комфортные кроссоверы и другие авто.
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