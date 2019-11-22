Топ-100 самых дорогих украинских брендов: стартапы поднимают голову

В рейтинге 100 самых дорогих торговых марок лидеры остались неизменными, но в списке начали появлятся украинские успешные стартапы.



Рейтинг составил журнал НВ вместе с компанией MPP Consulting.

Суммарная стоимость ста самых дорогих национальных торговых марок превышает 6,2 млрд дол. Для сравнения — это ровно в полтора раза меньше, чем состояние самого богатого украинца — Рината Ахметова.

Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась: наверху списка по-прежнему Моршинська (550 млн дол), Нова пошта (310 млн дол) и Rozetka (302 млн дол).

Cамый большой рост в топ-5 показала компания Roshen.

В сотне самых дорогих — 15 новичков. Причем IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12-место со стоимостью 150 млн дол, а стартап PetCube оказался на 51 месте со стоимостью 25 млн дол.

Самый большой рост в топ-5 показала компания Roshen +34% в сравнении с 2018 годом.

За минувший год "золотая сотня" украинских торговых марок прибавила в цене 4,7%.

Как это считали. Стоимость каждого бренда рассчитывала компания MPP Consulting.

Методология оценки основана на финансовых результатах компаний — владельцев марок, а также на факторах, которые могут влиять на стоимость бренда, — географическое покрытие продаж, технологическая составляющая, выпускаемая продукция, а также инвестпривлекательность отрасли.