Топ-100 самых дорогих украинских брендов: стартапы поднимают голову
В рейтинге 100 самых дорогих торговых марок лидеры остались неизменными, но в списке начали появлятся украинские успешные стартапы.
Рейтинг составил журнал НВ вместе с компанией MPP Consulting.
Суммарная стоимость ста самых дорогих национальных торговых марок превышает 6,2 млрд дол. Для сравнения — это ровно в полтора раза меньше, чем состояние самого богатого украинца — Рината Ахметова.
Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась: наверху списка по-прежнему Моршинська (550 млн дол), Нова пошта (310 млн дол) и Rozetka (302 млн дол).
Cамый большой рост в топ-5 показала компания Roshen.
В сотне самых дорогих — 15 новичков. Причем IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12-место со стоимостью 150 млн дол, а стартап PetCube оказался на 51 месте со стоимостью 25 млн дол.
Самый большой рост в топ-5 показала компания Roshen +34% в сравнении с 2018 годом.
За минувший год "золотая сотня" украинских торговых марок прибавила в цене 4,7%.
Как это считали. Стоимость каждого бренда рассчитывала компания MPP Consulting.
Методология оценки основана на финансовых результатах компаний — владельцев марок, а также на факторах, которые могут влиять на стоимость бренда, — географическое покрытие продаж, технологическая составляющая, выпускаемая продукция, а также инвестпривлекательность отрасли.
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