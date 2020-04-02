Транзит газа через украинскую ГТС упал на 53%

В январе-марте 2020 года "Оператор ГТС" протранзитовал 11,1 млрд кубометров газа - это на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Отмечается, что объемы транзита уменьшились фактически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта за 2014-2019 годы.

"С начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" в соответствии с новой транзитной сделкой и в расчете 65 млрд кубометров в год", - подчеркнули в компании.

"За январь-март 2020 года в западном направлении было протранзитовано 9,8 млр кубометров газа - на 42% меньше результатов этого же периода годом ранее", - добавили в "Операторе ГТС".

Напомним:

В январе-марте 2020 года импорт природного газа из стран ЕС составил 2,7 млрд кубометров, что на 76% больше, чем в первом квартале 2019 года.

Экономическая правда