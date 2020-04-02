В первом квартале 2020 года импорт газа вырос на 76% — "Оператор ГТС"

В январе-марте 2020 года импорт природного газа из стран ЕС составил 2,7 млр кубометров, что на 76% больше, чем в первом квартале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Отмечается, что за первые 3 месяца 2020 года импорт из Словакии составил 1,9 млрд кубометров (+ 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - 0,5 млрд кубометров (+ 58%), из Польши - 0,35 млрд кубометров (+ 21%).

"Указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с начала этого года - 0,28 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

По оперативным данным "Оператора ГТС", в марте 2020 года в Украину импортировали 1,3 млрд кубометров - это более чем вдвое (на 670 млн кубометров) превышает импортные объемы марта 2019 года.

"По состоянию на сегодня, все импортные объемы голубого топлива поступают исключительно из стран ЕС. Украина не импортирует газ из РФ", - подчеркнули в компании.

Экономическая правда