Польшу покинуло лишь 4% украинских заробитчан

Около 4% украинцев, работающих в Польше, покинуло страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы.

Такие данные на период 17 марта сообщает аналитический департамент Компании по международному трудоустройству "Gremi Personal". В основном приняли решение выехать трудовые мигранты, у которых заканчивается рабочая виза или те, кто работал по безвизу, имея разрешения на работу.

"У нас есть четкие цифры по нашим сотрудникам, которые говорят о том, что в Украину на 17 марта вернулось не более 3-4% . Ситуация с карантином непредсказуема, поэтому украинцы, пребывающие в Польше по безвизу, поспешили вернуться домой.

Они не хотят оставаться в Польше, работать нелегально и получить штамп о депортации, когда закончится срок легального пребывания", - заявляет собственник компании "Gremi Personal" Евгений Кириченко.

По его словам, большинство польских производственных предприятий работают в штатном режиме. Наоборот, пищевые предприятия, а также компании, которые занимаются логистикой поставок, увеличивают количество рабочих мест.

На эти вакансии трудоустраивают в том числе украинцев, которые остались без работы после закрытия ресторанов и кафе. Больше всего от введения карантина пострадали украинские заробитчане, кто работали в ресторанном и отельном бизнесе.

Поэтому они начали искать работу на производстве.

"Ситуация очень динамична и меняется каждый день. На данный момент мы не уволили ни одного работника. Стараемся оперативно переводить их на другие предприятия, где есть спрос на рабочие руки", - утверждает Кириченко.

Справка.

По состоянию на 17.03.2020 г. по официальной информации Посольства Украины в Польше и в ответ на его обращение, пограничная служба Польши не будет накладывать санкции на граждан Украины, срок легального пребывания которых завершился 15 марта или последующие дни после этой даты, но они вынуждены оставаться в Польше из-за ограничений на границе.

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