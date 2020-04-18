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Туристические расходы в Европе сократились на 68%

Суббота, 18 апреля 2020, 12:30
 

В марте расходы туристов в Европе из-за пандемии коронавируса снизились на 68,4%.

Об этом сообщает Business insider со ссылкой на аналитиков UBS

"По сравнению с мартом прошлого года расходы туристов в Европе снизились на 68,4%, при этом расходы китайских путешественников упали на 84,6%. Наиболее сильно пострадала Италия, где расходы упали на 96%. Ожидается, что в апреле другие страны достигнут ее уровня ", - пишет издание.

UBS также отмечает, что среди наиболее пострадавших в этой ситуации - продавцы люксовых товаров и услуг. Продажи брендов Chanel, Gucci и Louis Vuitton упали на 78% в годовом исчислении.

Напоминаем:

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) назвала туризм наиболее пострадавшей отраслью из-за коронавируса и пересмотрела прогноз по количеству туристических поездок в 2020 году в сторону снижения.

Убытки мировой туристической отрасли из-за вспышки коронавируса сейчас составляют 600 млн долларов, по итогам 2020 года убытки могут вырасти до 1 трлн долларов.

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расходы туризм

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