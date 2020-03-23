Из-за коронавируса туристическая отрасль может понести 1 триллион долларов убытков — исследование

Убытки мировой туристической отрасли из-за вспышки коронавируса сейчас составляют 600 млн долларов, по итогам 2020 года убытки могут вырасти до 1 трлн долларов.

Об этом заявил глава Института Всемирного туристического форума Булут Бахчи.

Бахчи подчеркнул, что 50 миллионов людей по всему миру, которые работают в туристическом секторе, могут потерять работу.

По его словам, мировой рынок туризма в среднем генерирует 1,7 трлн долларов ежегодно, а в результате вспышки коронавируса экономические потери уже достигли 600 млн долларов.

"Мы считаем, что убыток до конца года достигнет не менее 1 трлн долл. В секторах, связанных с туризмом, общие экономические потери могут составлять до 5 трлн долларов", - подчеркнул Бахчи.

Он добавил, что специалисты в сфере туризма должны сосредоточиться на последнем квартале 2020 года и должны рассматривать сокращение штата как последний вариант.

Читайте также: Хроники кризиса бизнеса: кого в Украине больше всего накроет штормом коронавируса