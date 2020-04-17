Глава Фонда госимущества о ОГХК: есть 16 потенциальных покупателей
Фонд госимущества вместе с правоохранителями не допустит рейдерского захвата государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" и завершит процессы привлечения инвестора через приватизацию.
Об этом заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.
"Сегодня утром состоялась попытка предыдущего менеджмента АО "Объединенная горно-химическая компания" во главе с А. Гладушко получить контроль над стратегической государственной компанией.
Исторически эта компания была питомником коррупции, по отношению к предыдущему менеджменту открыто несколько уголовных дел НАБУ на сумму убытков около 13 млн долларов США", - отметил Сенниченко.
По его словами, ОГХК - флагман большой приватизации, есть 16 потенциальных покупателей - известных компаний со всего мира.
Напомним:
Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".
В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.
В Фонде считают такое "восстановление" является незаконным, и поэтому вызвали полицию для фиксации задействованных лиц.
Впоследствии экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.
(Гладушко - бывший и.о. глава ОГХК, вместо которого ФГИУ 19 февраля назначил нового и. о. - Михаила Макарова. Еще через месяц ФГИУ прекратил полномочия Гладушко, как первого заместителя. Нынешний менеджмент предприятия готовит ОГХК к приватизации - ЭП).
В Фонде отмечают, что принимают все меры для возвращения ситуации в законное русло. Сейчас работа офиса предприятия возобновлена.
Экономическая правда
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