Глава Фонда госимущества о ОГХК: есть 16 потенциальных покупателей

Фонд госимущества вместе с правоохранителями не допустит рейдерского захвата государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" и завершит процессы привлечения инвестора через приватизацию.

Об этом заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

"Сегодня утром состоялась попытка предыдущего менеджмента АО "Объединенная горно-химическая компания" во главе с А. Гладушко получить контроль над стратегической государственной компанией.

Исторически эта компания была питомником коррупции, по отношению к предыдущему менеджменту открыто несколько уголовных дел НАБУ на сумму убытков около 13 млн долларов США", - отметил Сенниченко.

По его словами, ОГХК - флагман большой приватизации, есть 16 потенциальных покупателей - известных компаний со всего мира.

Напомним:

Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.

В Фонде считают такое "восстановление" является незаконным, и поэтому вызвали полицию для фиксации задействованных лиц.

Впоследствии экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.

(Гладушко - бывший и.о. глава ОГХК, вместо которого ФГИУ 19 февраля назначил нового и. о. - Михаила Макарова. Еще через месяц ФГИУ прекратил полномочия Гладушко, как первого заместителя. Нынешний менеджмент предприятия готовит ОГХК к приватизации - ЭП).

В Фонде отмечают, что принимают все меры для возвращения ситуации в законное русло. Сейчас работа офиса предприятия возобновлена.

Экономическая правда