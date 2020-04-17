СМИ назвали кандидатов на главу Ощадбанка, Пышный может покинуть должность

Андрей Пышный

Рекрутинговая компания Pedersen&Partners сформировала лонг-лист кандидатов на должность председателя правления государственного Ощадбанка.

Об этом Liga.net сообщил собеседник в банковских кругах, информацию подтвердил высокопоставленный источник в госструктурах.

В расширенный список вошли действующий СЕО банка Андрей Пышный, финдиректор банка Santander Polska Александр Крупченко, экс-СЕО сербского Komercijalna banka Beograd Александр Пикер, директор департамента торгового финансирования Укргазбанка Геннадий Хелемский, экс-предправления Универсал Банка Дмитрий Кузьмин, экс-финдир Allianz Russia Алекс фон Гляйх, экс-первый зампредправления Ощадбанка Денис Киреев.

23 апреля рекрутер отберет тройку "финалистов" конкурса.

5 марта Ощадбанк объявил конкурс на должность главы правления.

Среди стратегических задач нового топ-менеджера банк указал наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

Напоминаем:

В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка, которые начали работу в июне.

Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.

Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов набсовета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и "Укрзалізниці").

Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции.

Пышный был назначен руководителем Ощадбанка в марте 2014 года.

До этого работал на должностях заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, первого заместителя главы правления "Ощадбанка".

Является близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

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