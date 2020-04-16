Кабмин готовится назначить и.о министра энергетики, ею может стать Буславец – источник

Кабинет министров, в четверг 16-го апреля может назначить Ольгу Буславец и.о министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом сообщает собеседник ЭП.

Буславец - бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова. По данным УП, она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем.

Сообщается, что кроме Буславец есть еще два кандидата на должность - замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский и бывший директор "Криворожстали" и экс-глава правления "Нафтогаза"Олег Дубина.

Собеседник ЭП сообщает, что Буславец считается кандидатурой, нейтральной к группе ДТЭК Рината Ахметова. Семинский - человеком, который близок к окружению Коломойскогор. Дубина позиционируется как нейтральная кандидатура, но от этого варианта уже почти отказались в правительстве.

Подробности читайте вскоре в статье ЭП.

Напомним:

Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.

Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.

Замглавы фракции СН Крачук сообщала, что на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг назначение министра энергетики и защиты окружающей среды, рассматриваться не будет.

Кабинет министров назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина врио главы ведомства 10 марта, после отставки правительства Алексея Гончарука. В его правительстве должность главы Минэкоэнерго занимал Алексей Оржель.

Экономическая правда