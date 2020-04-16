Парламент сделал шаг к ужесточению ответственности за кражу кабелей телекомсетей

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2654 об усилении защиты телекоммуникационных сетей.

Принятие законопроекта за основу поддержали 315 народных депутатов. Также нардепы поддержали сокращение срока подачи правок и предложений ко второму чтению.



После принятия закона в целом, умышленное повреждение или разрушение телекомсети, которое привело к прекращению телекомуслуг будет наказуемо штрафом от 1 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет.

(Ранее – штраф был от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 года, или ограничение свободы на срок до 2 лет).

Те же действия совершенные группой лиц или повторно наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Если действия нанесли особо крупный ущерб, то срок увеличивается до 6-10 лет.

Если повреждение не привело к прекращению предоставления телекоммуникационных услуг, штрафы увеличиваются с 10-20 необлагаемых минимумов до 100-200, а для должностных лиц – от 50-200 до 300-400.

Напомним:

Как сообщалось ранее, в период карантина возросло количество краж телекоммуникационного оборудования, в частности, медного кабеля.

Так, отчеты за март показывают около 200-та случаев краж и повреждений телеком-оборудования и кабеля в неделю. Для понимания, к примеру, в период с 2015-2019 годы было зафиксировано более 122 000 случаев.

Экономическая правда