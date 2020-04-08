В Украине участились кражи коммуникационных кабелей, Раду просят усилить ответственность

В период карантина возросло количество краж телекоммуникационного оборудования, в частности, медного кабеля. Бизнес просит парламент принять законопроект №2654, ужесточающий ответственность за нарушения.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Так, отчеты за март показывают около 200-та случаев краж и повреждений телеком-оборудования и кабеля в неделю. Для понимания, к примеру, в период с 2015-2019 годы было зафиксировано более 122 000 случаев.

"Кражи оборудования и вырезания телекоммуникационного кабеля приводят к частичному или полному приостановлению оказания услуг связи, доступа в Интернет, в результате чего нарушается возможность межличностного общения привычными средствами связи.

Кроме того, повреждения составляющих телекоммуникационной сети может негативно влиять на нормальную работу учреждений здравоохранения, правоохранительных органов, органов государственной власти, частей пожарной охраны и других стратегически важных объектов", - пояснила координатор Регуляторного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Татьяна Широченко.

Бизнес призывает Верховную Раду на ближайшем заседании принять законопроект №2654 как один из антикризисных, которым усиливается ответственность за повреждение оборудования, чтобы защитить телеком-сети и функционирования всей страны, особенно в период дистанционной деятельности.

Экономическая правда