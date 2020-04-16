Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

16 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 27,17 - 27,20 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,17 - 27,20 гривни;

Евро - 29,55 - 29,58 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,13 - 27,46 гривни. Евро покупают по 29,22 гривни, продают по 29,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,27 - 27,35 гривни, евро - 29,40 - 29,57 гривни.

Средний курс валют в обменниках Украины: доллар - 27,26 - 27,38 гривни, евро - 29,40 - 29,59 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 27,22 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 гривни за евро (на 15 апреля - 29,54 гривни).

Экономическая правда