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Курс гривни ослаб к евро и доллару

Среда, 15 апреля 2020, 20:22
 

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 27,22 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 гривни за евро (на 15 апреля - 29,54 гривни).

Напомним:

15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,29 гривни за доллар.

15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,24 гривни за доллар.

Экономическая правда

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