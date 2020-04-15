В четверг Рада не будет голосовать за министра энергетики – зам Арахамии

На внеочередном заседании Верховной Рады в четверг назначение министра энергетики и защиты окружающей среды, рассматриваться не будет..

Об этом в ефире одного из телеканалов заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук..

"Заждалось министерство главу, но ни один кадровый вопрос завтра рассматриваться не будет, и представления правительства на Минэкоэнерго нет", – сказала Кравчук

По ее словам, вероятнее всего министерство будет возглавлять исполняющий обязанности, назначенный правительством, который должен будет показать себя в работе.

"Есть рабочий вариант: Кабмин может назначить исполняющего обязанности, он же и может быть кандидатом на министра. И.о. предложит свою программу, ознакомит с ней фракцию, поработает, и тогда проголосуем", – объясняет Кравчук.

По словам Кравчук имена и фамилия кандидатов пока неизвестны, "как и раньше" рассматривается кандидатура Ольги Буславец (бывшего директора Директората энергетических рынков Минэкоэнерго – ред), кроме того озвучивалась кандидатура нардепа "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олега Семинского.

Напомним:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что назначение министра энергетики и защиты окружающей среды будет происходить по результатам испытательного срока временно исполняющего обязанности министра, которого должно определить правительство.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус прогнозировал, что кандидатура министра энергетики и защиты окружающей среды может быть внесена в Верховную Раду и проголосована к концу недели 7-10 апреля.

"Идут переговоры, отбор кандидатов. Есть несколько потенциальных кандидатов. Посмотрим ближе к четвергу- пятнице", – сказал он.

Кабинет министров назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина врио главы ведомства 10 марта, после отставки правительства Алексея Гончарука. В его правительстве должность главы Минэкоэнерго занимал Алексей Оржель.

Экономическая правда