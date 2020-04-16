Кабмин отсрочил введение 65% пошлины на уголь с РФ

Кабмин отсрочил до 1 мая введение ограничительных пошлин в размере 65% на энергетический уголь с РФ.

Такое решение было принято на заседании правительства 15 апреля.

В то же время Минэкономики предложило внести уточнения в перечень видов угля, на которые накладывается спецпошлина. Кабмин поддержал проект постановления с условием учета замечаний Минфина.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Кабинет министров с 15 апреля вводит 65% пошлины на импорт угля из РФ с исключениями для некоторых марок.

Сообщалось, что пошлина не будет внедряться для: антрацитового угля, битуминозных и коксующегося для металлургической промышленности, угля марки Постное для производителей электро- и теплоэнергии.

Экономическая правда