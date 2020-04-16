Закупка масок и аппаратов ИВЛ: как бизнес помогает бороться с COVID-19

Украинские компании продолжают выделять средства на борьбу с распространением коронавируса.

В частности, телеком-оператор "Киевстар" выделил на борьбу с COVID-19 60 млн грн, сообщает пресс-служба компании.

"Киевстар выделяет 30 млн гривен благотворительной помощи на закупку необходимого оборудования и средств защиты для врачей.

Также мы стараемся поддержать всех, кто сейчас нуждается в помощи: 50 тысячам медиков насчитали бонусы на счета, предоставляем бесплатные консультации от врачей в приложении "Доктор онлайн", насчитали бонусы абонентам в роуминге, помогаем бизнес-клиентам внедрить систему удаленного офиса и предоставляем льготные условия, а также многое другое.

В финансовом эквиваленте такие инвестиции составляют еще около 30 млн гривен", - заявил президент "Киевстар" Александр Комаров.

Совместно с благотворительным фондом "Твоя опора" компания закупит 10 аппаратов ИВЛ и 20 мониторов, отслеживающих состояние тяжелобольных пациентов.

"С 25 марта всем медикам-абонентам компании, номера которых внесены в реестр медицинских работников, оператор насчитывает по 150 бонусов (1 бонус - эквивалент 1 грн). За две недели с начала акции бонус был начислен более 50 тысячам врачей и медсестер", - говорится в сообщении.

В то же время кондитерская корпорация Roshen на борьбу с коронавирусом уже потратила 80 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, 10 млн грн потратили на закупку и доставку передвижных рентген-аппаратов; 60,2 млн грн - на закупку стерильных защитных костюмов для медработников; 0,85 млн грн - на защитные очки для медперсонала; 0,77 млн грн - на маски медицинские одноразовые; 0,79 млн грн - на защитные средства для военнослужащих; 5,625 млн грн - на продуктовые наборы для пожилых людей.

"Около одного миллиона гривен корпорация потратила на защитные средства для сотрудников. Всего на закупку защитных костюмов для медработников корпорация Roshen планирует потратить около 90 млн грн", - заявили в пресс-службе.

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Экономическая правда