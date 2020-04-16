Межбанковский день: ситуация остается напряженной

15 апреля на межбанковском рынке продавцов оказалось меньше чем покупателей, особенно нерезидентов, что повлияло на курс гривни к доллару.

Как сообщает Finance.ua НБУ не принимал участия в торговой сессии, что позволяло спекулянтам достаточно зарабатывать на страхах покупателей и продавцов, подстраиваясь под действия то первых, то вторых - таким образом спекулянты умело расшатывали курс в течение дня.

А очередное "зависание Верховной Рады" с принятием "антиколомойського" закона и перспектив с транша МВФ - только облегчало им задачу.

Котировки доллара стартовали с уровней 27,28/27,32 гривен, что уже было существенно выше предыдущего закрытия 27,20/27,24.

Основные покупатели "не засветились" сразу со всеми своими объемами, и продавцы постепенно снизили свои запросы.

К 11:00 доллар подешевел до 27,23/27,26 гривен, а в 12:00 и к 27,18/27,21.

Позже на рынок начали выходить нерезиденты, что быстро изменило расклад сил на межбанке.

К обеду спрос быстро увеличивался. Хотя формально котировки еще находились в пределах 27,18/27,21 до 14:00.

Нерезиденты скупались активно, в 15:00 доллар уже находился на отметке 27,195/27,225 гривен, а потом дошел до уровня 27,26/27,29 уже до самого конца сессии.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 27,22 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 гривни за евро (на 15 апреля - 29,54 гривни).

Экономическая правда