Карантин: Таможня разработала интерактивную карту работы пунктов пропуска

Государственная таможенная служба подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска - закрытые и открытые, согласно распоряжению Кабмина по предотвращению распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

"На карте метками отмечены пункты, закрытые на территории Украины, а также те, что продолжают работу. Отдельный комментарий содержат те, на которых приостановлено пешеходное сообщение", - говорится в сообщении.

Карта доступна по ссылке http://www.customs.gov.ua/?p=533.

Отмечается, что карта будет обновляться в соответствии с решениями правительства.

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