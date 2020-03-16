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Карантин: Таможня разработала интерактивную карту работы пунктов пропуска

Понедельник, 16 марта 2020, 09:40
 

Государственная таможенная служба подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска - закрытые и открытые, согласно распоряжению Кабмина по предотвращению распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

"На карте метками отмечены пункты, закрытые на территории Украины, а также те, что продолжают работу. Отдельный комментарий содержат те, на которых приостановлено пешеходное сообщение", - говорится в сообщении.

Карта доступна по ссылке http://www.customs.gov.ua/?p=533.

Отмечается, что карта будет обновляться в соответствии с решениями правительства.

Напоминаем:

В Таможенной службе рассказали, когда Украина закрывает границу для иностранцев на 2 недели и затронет это грузовые перевозки

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

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таможня карантин

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