Курс валют на 15 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,24 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,25 - 27,28 гривни;

Евро - 29,80 - 29,83 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,12 - 27,49 гривни. Евро покупают по 29,35 гривни, продают по 29,95 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,31 - 27,43 гривни, евро - 29,50 - 29,69 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривни ослаб на 5 копеек, установившись на 15 апреля на уровне 27,09 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,24.

Экономическая правда