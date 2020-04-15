Курс валют на 15 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки
15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,24 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,25 - 27,28 гривни;
Евро - 29,80 - 29,83 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,12 - 27,49 гривни. Евро покупают по 29,35 гривни, продают по 29,95 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,31 - 27,43 гривни, евро - 29,50 - 29,69 гривни.
Напомним:
Официальный курс гривни ослаб на 5 копеек, установившись на 15 апреля на уровне 27,09 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,24.
Экономическая правда
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